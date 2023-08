Beerd-Luuk Spijkervet uitgeroepen tot Jeugdtalent KWS 2023

Over Beerd Luuk

Beerd-Luuk maakt deel uit van het Nationaal Trainings Team (NTT), voorheen bekend als de Kernploeg, waar hij als jonge zeiler zijn vaardigheden heeft geperfectioneerd. Als lid van het NTT heeft hij zich toegewijd aan maar liefst 70 verplichte trainingsdagen in weekenden, evenals aanvullende jaarlijkse trainings-clinics, zowel in Nederland als in het buitenland.

Naast dit intensieve trainingsprogramma heeft hij met succes deelgenomen aan verschillende (internationale) regatta's, waaronder de Euromed in Malta, waar hij de beste Nederlander werd met een indrukwekkende 8e plaats. Ook behaalde hij een opmerkelijke prestatie op de Optimist Trophy in Palamos, Spanje, en de OptiOrange in Valencia, waar hij respectievelijk als tweede Nederlander eindigde in de gold fleet.