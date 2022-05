Beeldententoonstelling Chris A. Vissers in Hommerts

HOMMERTS- Zijn werkzame leven heeft Chris A. Vissers gewijd aan de wetenschap maar sinds zijn promotie (1977) richtte zijn interesse zich ook op het beoefenen van beeldende kunst, met name beeldhouwen en tekenen, een interesse waar hij sinds zijn emeritaat (2006) meer tijd aan kon besteden.

Hij heeft gewerkt met de beeldhouwers Gooitzen de Jong (19977 – 1978), Cees Willemsen (Lonneker, 1979 – 1982), Massimiliano Squillace (1997 en 1998) en Jits Bakker (de Bilt, 2006).

Zijn inspiratie ontleent hij vooral aan het uitdrukken van emotie, zoals enthousiasme, onbevangenheid en angst, en kunstzinnige en acrobatische prestaties in bijvoorbeeld dans en acrobatiek, waarbij schoonheid, uitzonderlijke expressie en integriteit centraal staan. Sinds kort is hij ook fan van het Fryske Hynder. De beelden zijn voornamelijk in brons.

Belangstellenden zijn van harte welkom om zijn beelden te komen bekijken op Jeltewei 104, 8622XV, Hommerts in de periode van 24 mei t/m 11 juni op dinsdag-, woensdag- en zaterdagmiddagen van14.00 tot 17.00 uur.