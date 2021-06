Deze klassieke gips beelden vormen naast het produceren en monteren van de sierlijsten en ornamenten een groot onderdeel van de hedendaagse bedrijfsvoering. Gips is hiernaast een duurzaam en natuurlijk product dat erg nauwkeurige vormen aan kan nemen. Dit zorgt ervoor dat de beelden er gedetailleerd en realistisch uitzien.

Het Schippertje maakt deze klassieke gipsbeelden zelf in de gieterij in Harderwijk. Na het produceren worden de beelden vaak nog bijgewerkt met fijn schuurpapier om zo de laatste oneffenheden weg te werken.

De gipsbeelden kunnen daarna eenvoudig worden voorzien van een unieke afwerking. Zo is het erg makkelijk te schilderen met verscheidene soorten verf, zoals acryl of waterverf. Hierbij is het echter wel van belang dat het beeld eerst goed vochtig wordt gemaakt of met een goede primer wordt behandeld. Dit is omdat het materiaal water erg snel opneemt waardoor de verf te snel in zal trekken. Ook is het een mogelijkheid om bijvoorbeeld bronsverf te gebruiken. Na vier lagen ziet het gipsbeeld er precies hetzelfde uit als een bronzen beeld. In enkele gevallen wordt het beeld dan nog gepatineerd, wat een beeld er ouder uit kan laten zien.

Het Schippertje heeft onder andere een aantal beelden uit de klassieke oudheid in zijn assortiment. Voorbeelden hiervan zijn de beelden van Apollo, Bach en Zeus. Deze vind je boven dit artikel.

Deze en nog vele andere beelden zijn onderdeel van het grote assortiment van Het Schippertje Harderwijk.

Veel mensen zijn tegenwoordig opzoek naar een klassieke en stijlvolle toevoeging aan het interieur van hun huis. Dé perfecte oplossing hiervoor is één van de beelden van Het Schippertje.

Deze beelden variëren in grootte, stijl en kleur en bieden voor ieder huis een passende optie.

Een gipsen beeld uit de oudheid geeft een uitzonderlijke klassieke sfeer aan een woning. Het plaatsen van een mooi klassiek borstbeeld op een moderne schouw of een bijzettafel is een voorbeeld van hoe een combinatie kan worden gevonden tussen hedendaagse en klassieke stijlen.

Dit is dé trend van de afgelopen tijd. Het voegt direct iets toe aan het interieur in elke woning.