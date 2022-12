Eén van de bedrijven die last heeft van de afsluiting is VeenstraFritom. "De problemen zijn verslechterde doorstroom en bereikbaarheid voor deze regio", zegt Wessel Veenstra van het bedrijf. "Maar ook voor veel verkeer dat over de Afsluitdijk komt en richting Groningen, Duitsland of Scandinavië moet."

Toch zijn dat niet de grootste problemen: "Daar zijn wel omleidingsroutes voor, dat redt zich wel een tijdje."

Veenstra maakt zich meer zorgen over het verkeer in de regio. "Het is hier nu nog relatief rustig, omdat het watersport- en toerismeseizoen nog niet begint. Maar wij houden ons hart vast voor wat er met het paasweekend in deze regio gaat gebeuren."

Antonius Ziekenhuis

Die zorgen worden breder gedeeld, ook door het Antonius Ziekenhuis in Sneek. "Als het warmer wordt en de bruggen gaan weer vaker open, dat zou een probleem kunnen zijn", zegt Jannet Jousma van het ziekenhuis. "Als de brug openstaat, kunnen ambulances er niet langs en kunnen mensen er ook niet langs als ze naar het ziekenhuis willen."

Verder ziet het ziekenhuis op dit moment nog niet veel problemen door de afsluiting. "Tot nu toe weten de patiënten ons goed te vinden", zegt Jousma. "Er zijn ook alternatieve routes die goed begaanbaar zijn."

Productiviteit

Voor het transportbedrijf, waarvoor logistiek een belangrijk onderdeel is, heeft het grotere gevolgen, zegt Veenstra. "De schade laat zich nu na een paar dagen nog niet in een exact cijfer uitdrukken. Maar als je er rekenkundig naar kijkt: de gemiddelde snelheid van onze vrachtwagens zijn een factor om productiviteit te meten."

Als die snelheid lager uitvalt, al is het maar met één kilometer per uur, dan levert dat hogere kosten op, legt hij uit. "En dan heb ik het alleen nog maar over ons eigen bedrijf, maar wij zitten hier niet alleen."

Meer problemen

Zijn zorgen zijn breder. "Wat we zien is dat er in Fryslân en Groningen steeds meer 'kunstwerken' worden afgewaardeerd. We maken ons zorgen over in het verleden duur aangeschafte infrastructuur."

"De brug Spannenburg is al jaren een afgewaardeerde brug, zoals dat dan heet. Dat betekent dat het gewicht van de wagens die eroverheen mogen beperkt is. Het betekent dat we soms moeten omrijden over de route Sneek - Joure, en daar kunnen we nu ook niet meer langs."

Veenstra relativeert wel: "Wat er in het aquaduct op de A7 is gebeurd, dat kon niemand voorzien. Maar wat wordt de oplossing, wat is het perspectief?"

Hij hoopt dat Rijkswaterstaat zo snel mogelijk met een concreet tijdsbestek kan komen. "Als we weten dat we hier vier maanden mee te maken hebben, dan is dat heel vervelend. Maar dan weten we in ieder geval dat het na vier maanden weer klaar is."

