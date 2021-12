Bedrijfswagen leasen of kopen?

Dan is de kans groot dat u bedrijfswagens aanschaft. Op dit gebied heeft u vandaag de dag van alles te kiezen. Naast een bedrijfsauto kunt u namelijk ook een bestelbus of een bakwagen kopen. U kunt overigens niet alleen bedrijfswagens kopen. Nee, want leasen behoort namelijk ook tot de mogelijkheden. Twijfelt u tussen kopen of leasen? Dan bent u hier aan het juiste adres. In deze tekst vertellen wij u namelijk of het beter is om een bedrijfswagen te kopen of te leasen.



Hoeveel heeft u te besteden?

Als u een bedrijfswagen koopt, komt dit voertuig op de balans van uw onderneming te staan. Veel ondernemers kiezen daarom liever voor kopen dan voor leasen. Helaas is niet iedere ondernemer financieel bij machte om een bedrijfswagen te kopen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u nog niet al te lang als zelfstandig ondernemer werkt. Toch betekent dit niet dat u een bedrijfswagen direct uit uw hoofd moet zetten. Nee, want u kunt namelijk een bedrijfswagen leasen als u niet voldoende financiële middelen heeft om er eentje te kopen.



Weeg de voor- en nadelen goed tegen elkaar af

Een bedrijfswagen kopen heeft voor- en nadelen. Dit geldt overigens ook voor een bedrijfswagen leasen. Daarom is het belangrijk om een goede afweging te maken. Dit kan uiteraard alleen als u weet wat de voor- en nadelen van kopen en leasen zijn. Heeft u een eenmanszaak en koopt u een bedrijfsauto? Dan kunt u de brandstofkosten opgeven als aftrekpost. Hierdoor kan zo’n auto een stuk goedkoper uitvallen. Nadeel van een bedrijfsauto kopen is dat u te maken kunt krijgen met bijtelling. Hierdoor kan een bedrijfswagen juist een stuk duurder uitvallen.



Heeft u een mooie bedrijfsauto gevonden, maar is deze te duur om te kopen? Dan biedt leasen uitkomst. U betaalt de auto dan immers niet in één keer, maar draagt er maandelijks een bedrag voor af. Dit bedrag bestaat niet alleen uit de kosten om in de auto te mogen rijden. Nee, want ook belastingen en onderhoud zijn doorgaans inbegrepen bij de leaseprijs. Nadeel van leasen is dat u vastzit aan een leasecontract waar u lastig onderuit komt.



Koop een tweedehands bedrijfswagen

Een bedrijfswagen kopen hoeft niet altijd duur te zijn. U kunt namelijk ook voor een tweedehands bedrijfswagen kiezen, zoals een Iveco Daily occasion. Omdat er steeds meer vraag is naar occasions, kunt u op steeds meer plekken een tweedehands bedrijfswagen kopen. U kunt ze onder meer online kopen. Klinkt dit u als muziek in de oren? Kijk dan eens bij DUTCH Vans. Hier vindt u een groot aantal tweedehands bedrijfswagens.