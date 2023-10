Bedrijfspromotie kan je omzet laten groeien

Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Het is de kunst om juist die dingen te doen die voor jouw onderneming het meeste effect hebben. Maar wat zijn dat precies? Het schiet natuurlijk niet op om te investeren en dan te moeten concluderen dat het effect minimaal of zelfs nihil is. Daarom is het belangrijk om goed na te denken welke marketingtools voor jouw bedrijf interessant kunnen zijn en waar je dus het meeste rendement van kunt verwachten.

Gepersonaliseerde merchandise

Een gepersonaliseerd kleinigheidje dat je kunt uitdelen aan bezoekers of klanten doet het altijd goed. Denk bijvoorbeeld aan aanstekers met naam of balpennen met je bedrijfslogo. Die kun je bijvoorbeeld in een bakje op de balie plaatsen of meesturen met online bestellingen. Ook kun je dit soort giveaways heel goed gebruiken als je je bedrijf promoot op een beurs of congres of als je bij een evenement als sponsor aanwezig bent. Het grote voordeel is dat dit soort items doorgaans niet veel kosten per stuk, zeker als je een groter aantal afneemt. Er zijn talloze mogelijkheden als het gaat om producten, kleuren en prijsklassen.

Online promotie, wel of niet doen?

Naast een BIC aansteker met foto die je kunt weggeven kun je ook kiezen voor online promotie. Veel bedrijven kiezen voor Google Ads. Dit biedt verschillende mogelijkheden. Je kunt een link laten tonen in de zoekresultaten van gebruikers van de zoekmachine. Daarnaast zijn er websites die reclame tonen. Die is gepersonaliseerd op basis van het internetgedrag van de gebruiker. Als jij een timmerbedrijf hebt en iemand zoekt naar ‘timmerman regio Amsterdam’ dan kan het gebeuren dat bij bezoek aan een website een advertentie van jouw bedrijf zichtbaar wordt. Je betaalt voor iedere keer dat er op de link wordt geklikt. Je kunt dit aantal kliks maximaliseren zodat je niet met een torenhoge rekening wordt geconfronteerd als er vaker op de link wordt geklikt dan je had gedacht.

Een functionele website

Naast leuke promotie artikelen waarmee je goodwill kweekt en een uitgekiende advertentiestrategie is er natuurlijk nog iets dat heel belangrijk is: een goede website. Wat een goede website is, hangt af van het doel dat je ermee wilt bereiken. Maar in de basis zijn er wel een paar regels waar een website aan moet voldoen. Hij mag geen taal- en spelfouten bevatten. Laat de teksten voor je website dus altijd nalezen voordat je ze online zet. Een website moet duidelijk zijn. Een bezoeker moet snel kunnen vinden wat hij zoekt. Een duidelijk menu is dus heel belangrijk. Ook helpt het als je website een prettig lettertype heeft en voldoende contrast tussen achtergrondkleur en tekstkleur. Kies een duidelijk lettertype dat prettig leest. Wees terughoudend met lange lappen tekst. Die worden over het algemeen niet gelezen. Probeer dus kort en bondig je boodschap te brengen.