Bedrijfsovername Pearle Sneek

Zijn team bestaande uit Ronny, Siona en Giny blijven de vertrouwde gezichten in de winkel. Ron zelf neemt nu in eerste instantie even een time out van een aantal maanden en gaat kijken wat er op zijn pad komt. Zijn credo is "waar een deur sluit, gaat een andere open" Bij deze bedankt hij al zijn klanten voor het gestelde vertrouwen, de mooie gesprekken en de gezelligheid die er was! Als Ron zijn nieuwe "deur" heeft gevonden, laat hij het zeker weten!