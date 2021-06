Bedrijfsovername Hanzebouw door Friso Bouwgroep B.V.

SNEEK-Samen werken aan het behoud van historische waarde, dat is waar Friso Bouwgroep en Hanzebouw uit Zwolle elkaar gevonden hebben. Per 29 juni heeft Friso Bouwgroep haar restauratie discipline uitgebreid door de overname van het VTR, ERM en SCR erkend restauratie bouwbedrijf Hanzebouw uit Zwolle.

In 2016 nam Friso restauratiebedrijf Jurriëns Noord over. Door de toevoeging van Hanzebouw wordt er optimaal gebruik gemaakt van de kennis en vakkundigheid van beide bedrijven en wordt het marktaandeel in de restauratie sector vergroot. Met projecten in o.a. Overrijssel, Gelderland en de Hanzesteden sluit het werkgebied van Hanzebouw volledig aan op het werkgebied van Friso Bouwgroep.

Hanzebouw, bestaande uit 25 medewerkers en een omzet van 5 miljoen, zet onder haar eigen naam haar bouw- en restauratie activiteiten voort vanuit het kantoor aan de Eiffelstraat 9 in Zwolle.