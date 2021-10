Bedrijfskavels De Hemmen 3 Sneek in de verkoop

SNEEK- Binnenkort start de verkoop van bedrijventerrein Hemmen 3 in Sneek. De Hemmen 3 is gelegen aan de westkant van de A7, de rondweg van Sneek. Het bedrijventerrein heeft een oppervlakte van 25 hectare en wordt in 2 fases uitgegeven. Er wordt begonnen met de zichtlocaties langs de A7.