Beachvolleybal VC Sneek glinstert in stralende zon

SNEEK-Het tweede beachtoernooi op de velden naast sporthal Schuttersveld is afgelopen zaterdag een doorslaand succes gebleken. Niet alleen vanwege het toernooi dat gespeeld werd maar ook door de clinics die gegeven werden door de spelers van dames 1 en heren 1 van de Sneker volleybalclub. Dit alles met veel inspanningen gerealiseerd door Tialda Bergstra, Margriet Baanstra en Betty van der Wal die als gepokt en gemazeld trio dit festijn in goede zandbanen leidden.

Meet & Greet met dames 1 en heren 1

Het moet een hoogtepunt zijn geweest voor de dertig kinderen van het CMV-volleybal om een clinic te krijgen van twee waardige kampioenen die in een meet & greet de jeugdige talenten onder handen namen. Heren 1 behaalde namelijk het kampioenschap in de eerste divisie en dames 1 mag zich een jaar lang de beste van Nederland noemen. Een resultaat waar de Friese club terecht erg trots op is.

Passen, serveren en samenspelen

Om 09.00 werd gestart met de volleybalclinic onder leiding van de dames 1 afvaardiging Iris Oosterbaan, Nynke Oud, Eline Geerdink, Anne Marije Assink, Erik Reitsma, Henriëtte ter Steege en de mannelijke equivalenten Mark Hekstra, Jeen Pieter van der Meer, Rutger Zoodsma en Edward Kamphuis. Serveren, passen en samenspelen waren daarbij de highlights. Na deze speelse clinic begon onder zomerse waarden het beachvolleybaltoernooi met daarbij 16 teams op het mulle zand. De voorwaarden om mee te doen liggen vast. “Je moet lid zijn van VC Sneek om mee te doen. Het toernooi is uitsluitend voor de leden dus”, benadrukt Margriet Baanstra. “Jeugd van VC Sneek vanaf 11 jaar is daarbij welkom,” vult Betty van der Wal aan.

Jongensvolleybal promoten

Het totale aantal kon de goedkeuring van de toernooicommissie krijgen. “Wel heel leuk om te zien dat we ook twee jongensteam hebben uit de C’s,” meldt Margriet Baanstra. Daarbij slaat ze de spijker op diens kop, want de Sneker club wil graag ook het jongensvolleybal verder promoten. “Dit is natuurlijk een mooie gelegenheid,” aldus Tialda Bergstra.

Prachtige afsluiting

Het was het tweede beachtoernooi, want ook corona had destijds ook hier zijn sporen nagelaten zodat de volleybalvelden een desolate indruk lieten zien. Dat is inmiddels verleden tijd en deze clinic is voor de Sneker volleybaljeugd een prachtige afsluiting van het volleybalseizoen.

Bron: VC Sneek