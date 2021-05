Beachclub Sneek gaat woensdag 19 mei open

Door de coronapandemie is ook deze horecaonderneming amper open geweest sinds de start in maart 2020. Ondertussen is naast Jeroen Broeders en Erwin Hogenkamp, ook Germ de Jong aandeelhouder van Beachclub Sneek geworden.

Germ de Jong

Dat mag toch beslist opmerkelijk nieuws heten, immers de aimabele Germ de Jong geniet vooral bekendheid als voetbaltrainer. “De horeca is inderdaad een nieuwe uitdaging voor mij. Wel eentje waar ik enorm veel zin in heb”, laat De Jong in een telefonische reactie weten. Zijn kompanen Broeders en Hogenkamp hebben hun sporen in de horeca al wel verdiend, o.a. als eigenaren van Club 1841 & Café Neighbours.