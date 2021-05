Bazar Veiling Rommelmarkt Sneek houdt loodsverkoop

SNEEK- De BVR houdt weer een Loodsverkoop. Vrijdagmiddag (28 mei) van 13.00-17.00 uur en zaterdagmorgen (29 mei) van 9.00-13.00 uur. De locatie is de Touwslagersstaat 24 in Sneek.

Corona-veilig

“De stellingen zijn weer aangevuld, de zolder begint al lekker op te ruimen. We hebben alle maatregelen getroffen zodat u zo veilig mogelijk een bezoekje kunt brengen. Van u als bezoeker wordt verwacht dat u een mondkapje draagt. Ook krijgt u bij de ingang een boodschappenmand, op deze manier kunnen we tellen hoeveel mensen er binnen zijn. De looproute is overzichtelijk en natuurlijk houdt u zelf rekening met de 1,5 meter afstand. Het is mogelijk om met pin te betalen”, zo laten de BVR-vrijwilligers weten.