Bauke de Jong uit Parrega verrast met persoonlijk record bij fierljeppen in Burgum

In de finale probeerden Sytse Bokma, Ysbrand Galama, Oane Galama en Freark Kramer nog wel over de afstand van De Jong heen te komen, maar dat lukte niet. De meesten namen zoveel risico dat ze in het water belandden. "Afgelopen jaar haalde ik 20,10 meter en nu 20,69. Dat had ik niet verwacht", zegt een blije Bauke de Jong. "Mijn doel was de 20,50 halen. Nu dan maar op naar de 21 meter."

Met 20,68 meter kwam Ysbrand Galama nog wel heel dichtbij, maar het was één centimeter te weinig. Freark Kramer was derde met 20,57 meter. De Jong neemt de leiding over in het klassement.





Marrit van der Wal wint bij de vrouwen

Bij de vrouwen sprong Marrit van der Wal het verst. Zij kwam tot een afstand van 17,29 meter. Daarmee was de marge op de nummer twee, Marije Reitsma, groot. Met 15,10 meter zette ze wel een nieuw persoonlijk record neer. "Ik zat lekker in de stok, en voelde me goed vandaag", Van der Wal. "17,29 meter is een mooie afstand. Hij telt weliswaar niet voor het klassement, maar hij staat toch maar mooi."

Laatste seizoen

"Ik merk dat de atletiektraining die ik doe helpt. En ik vind het fijn om alleen op zaterdagen te springen. Want mijn techniek is niet dusdanig dat ik lekker land. Daar krijg ik vervolgens last van", zegt Van der Wal, die bezig is aan haar laatste seizoen. "In 2014 behaalde ik het eerste damesrecord. Straks zit ik tien jaar in de top en is het mooi geweest." Hanneke Westert werd derde met 14,54 meter.