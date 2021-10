Bauke Dam lijstrekker CDA bij gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

SNEEK- Bolswarder Bauke Dam (37), wethouder in de gemeente Súdwest-Fryslân, is verkozen tot lijsttrekker voor het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart.

Dam heeft het doel om met de andere kandidaten ook deze keer een goed resultaat neer te zetten, want CDA Súdwest-Fryslân wil samen vooruit.

‘It is in hiele ear en ferantwurdelykheid om oan it roer te stean, mar wy dogge it mei elkoar. Want wy hawwe in goeie en grutte bemanning oan board dy graach foarút wol’, aldus de nieuwe lijsttrekker Bauke Dam uit Bolsward.

Onlangs is ook het conceptverkiezingsprogramma vastgesteld waarmee het CDA campagne gaat voeren in aanloop naar maart 2022. Ook is de kandidatenlijst vastgesteld. Met op plek twee Petra van den Akker uit Sneek, een jong en zeer ervaren raadslid en nu ook voorzitter van de raadscommissie Bestjoer & Finânsjes. Het CDA Súdwest-Fryslân kiest voor een lijst met vernieuwing, verjonging én ervaring.

Deze week is CDA Súdwest-Fryslân onderweg langs meerdere plekken in gemeente Súdwest-Fryslân om foto’s te maken van alle kandidaten, zodat ze zich persoonlijk kunnen voorstellen via de partij-site

De volledige kieslijst én het verkiezingsprogramma van CDA Súdwest-Fryslân zijn binnenkort (ook in het Fries) te vinden op de website van het CDA: https://www.cda.nl/fryslan/sudwest-fryslan