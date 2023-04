Basketbalvereniging ESBC Menhir heeft nieuw tenue

SNEEK- Basketbalvereniging ESBC Menhir uit Sneek heeft een nieuwe sponsor gevonden voor de wedstrijdtenues. Het Sneker bedrijf Copy to Print heeft zich aan de club verbonden. De vereniging heeft voor de teams die wedstrijden spelen eindelijk (na ongeveer tien jaar) nieuwe tenues aangeschaft. Met dank aan Copy to Print.

De oude tenues droegen sponsornamen van bedrijven die inmiddels niet meer bestaan, dus het werd hoog tijd. Joris Pos, eigenaar van Copy to Print, heeft zelf ook een verleden bij de basketbalvereniging.

Gisteravond kwamen alle wedstrijd spelende teams in de sporthal van de brede school De Vuurvlinder, aan de Keizersmantel in Sneek bij elkaar, waar een foto van de in het nieuw gestoken Sneker basketballers werd gemaakt. Joris Pos trok zelf ook nog even het door hem geschonken tenue aan en balde mee met de Sneker basketballers.