Basisschool de Romte uit Itens wint €10.000 voor klimaatproof schoolplein

SNEEK- Grote zelf geknutselde maquettes, bonte posters, houtblokken en hele grasmatten werden vanmorgen het gemeentehuis in gesleept. Negen basisscholen in Súdwest-Fryslân presenteerden vandaag tijdens de finaledag in Sneek hun ideeën voor een groen schoolplein aan een vijfkoppige jury. Na een pittig beraad kwam juryvoorzitter en Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop met het verlossende woord: “De hoofdprijs van de Duurzaamheidsprijs 2022 is voor de Romte.”

De kleine dorpsschool met slechts 32 leerlingen mag met het prijzengeld hun ideeën tot uitvoer brengen. De tweede prijs van €5000 werd gewonnen door IKC Bonifatius in Sneek. Mienskipsskoalle De Legeaën uit Sibrandabuorren sleepte de inspiratieprijs in de wacht.

“Spelen en klimaatproof gaan heel goed samen”, benadrukte wethouder Petra van den Akker in haar welkomstwoord. Van den Akker, met onderwijs in haar portefeuille, was zichtbaar onder de indruk van de presentaties van de scholen: “Er is al goed nagedacht en dat is waar omgaan met klimaatverandering mee begint”, aldus de wethouder. Ze legde de leerlingen uit wat klimaatadaptatie is en dat de gemeente deze Duurzaamheidsprijs organiseert om bewustwording op scholen over dit thema te verhogen.

Belangrijke doelgroep

Met scholen wordt een belangrijke doelgroep bereikt. Veel schoolpleinen in Súdwest-Fryslân bestaan grotendeels uit tegels. Voor het klimaat hebben groene schoolpleinen de voorkeur. De gemeente hoopt dat met deze inspirerende dag een zaadje is geplant en dat alle scholen hiermee verder gaan. Scholen die niet in de prijzen vielen, kunnen via het kernenfonds subsidie aanvragen om alsnog hun idee uit te voeren.

De onafhankelijke jury bestond uit: Habtamu de Hoop (Tweede Kamerlid en oud-klokhuispresentator), Peter Kruger (tuin- en landschapsontwerper), Hans van Wieren (coördinator tuinkeuringen bij Groei & Bloei), Gaiske Meinsma (Friese influencer - vlogger - tiktokker) en Erik Komen (onderzoeker). Kinderburgemeester Jan Eise Kruithof en zijn assistent Elcke van Balen werden door de jury als hulplijn ingeschakeld.

Winnende school SBS De Romte had niet alleen nieuwe ideeën meegenomen maar ook de oude voetbaldoeltjes die nodig aan vervanging toe zijn. Het omgaan en hergebruiken van materialen hadden ze meegenomen in hun plannen. Van de tegels die nu het plein bedekken willen ze bijvoorbeeld bankjes en plantenbakken maken. Dit gaf de doorslag voor de jury. Deze zomer kan de school al aan de slag met het maken van een groen, klimaatproof schoolplein.

Tekst afdeling communicatie gemeente SWF