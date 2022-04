Bas & Gitaardag met masterclass Leif de Leeuw en Boris Oud, optredens van Atrium Gitaarorkest en Leif de Leeuw Band

Masterclass Leif de Leeuw speelde in The Dirty White Boys van de Amerikaanse gitarist Sonny Hunt en richtte zijn eigen groep op: de Leif de Leeuw Band. Magazine ‘De Gitarist’ riep hem zeven jaar op rij uit tot de beste bluesrockgitarist van de Benelux. Samen met zijn bandmaat Boris Oud verzorgt De Leeuw tijdens de Bas & Gitaardag een masterclass over improvisatie. Oud won met het Bianculli Trio de European Jazz Contest in Rome en was finalist bij de Erasmus Jazz Prijs. Hij speelt met uiteenlopende artiesten en beheerst verschillende muziekstijlen; van wereldmuziek en jazz tot pop en rock. De masterclass begint om 15.00 uur. Tickets kosten 5 euro in de voorverkoop, tijdens de Bas & Gitaardag 15 euro aan de kassa.

Leif de Leeuw Band speelt The Allman Brothers Band

De Leif de Leeuw Band speelt 's avonds om 21.00 uur in het Bolwerk Band muziek van de Amerikaanse blues/southern rockgroep The Allman Brothers Band. Naast hits als ‘Jessica’ en ‘Whipping Post’ worden nummers gespeeld van gerelateerde bands, zoals Gov’t Mule en Derek and the Dominos. De band bestaat naast De Leeuw en Oud uit Sem Jansen (zang, gitaar), Tim Koning (drums), Joram Bemelmans (drums) en Willem ‘t Hart (toetsen, hammond). Tickets voor het concert kosten 12,50 euro.

Atrium Gitaarorkest

Het Atrium Gitaarorkest bestaat uit gitaarleerlingen van diverse pluimage van kunstencentrum Atrium en het Noord NL Jeugd Gitaarensemble. Dit levert een bijzondere mix op van elektrisch gitaar, basgitaar en klassiek gitaar. Tijdens de gratis toegankelijke presentatie, die om 13.30 uur begint, worden ook korte optredens verzorgd door het Atrium Gitaarensemble en het Noord NL Jeugd Gitaarensemble. Atrium-gitaardocent Erik Westerhof heeft de leiding.