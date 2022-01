Barometer Weerstation Sneek registreert schokgolf na vulkaanuitbarsting Tonga

SNEEK - De vulkaanuitbarsting in Tonga was zaterdag zo heftig dat de gevolgen ervan tot in Nederland waarneembaar waren. Volgens Weer.nl schoot net voor 20.00 uur de luchtdruk in heel het land plotseling omhoog, waarna hij een snelle duik naar beneden nam.

Door de krachtige uitbarsting werd een enorme hoeveelheid lucht in een keer verplaatst, aldus het weerbureau. "Bij zo'n schokgolf komt het plotseling tot grote schommelingen in de luchtdruk. Mensen voelen er niets van, maar de barometers over heel de wereld vertoonden flinke schommelingen."

Hoewel een schommeling in de luchtdruk vaker voorkomt, bijvoorbeeld door een zware onweersbui, was deze situatie volgens Weer.nl uitzonderlijk. Dit omdat het een effect was van een uitbarsting 16.000 kilometer verderop. Ongeveer drie kwartier na de aankomst van de schokgolf was de luchtdruk in Nederland weer normaal. Later in de nacht is er een tweede schokgolf geweest. Dit was rond 2.30 uur. Deze schokgolf was langer onderweg en had al in kracht ingeboet.

Tonga in Polynesië

De explosie in Tonga was zo krachtig doordat de vulkaan grotendeels onder water ligt. Er zijn zorgen over de situatie op het eiland. De verbindingen zijn grotendeels weggevallen waardoor er weinig informatie is. Er zou veel schade zijn onder andere in de de hoofdstad Nuku'alofa, dat met een laag as is bedekt. Tonga is een eilandengroep in Polynesië in de Zuidelijke Stille Oceaan.