VIDEO - Barbienight in CineSneek zorgt voor rozekleurige avond

Bij binnenkomst ontvingen de bezoekers rosé met bubbels en voor de jongsten was er appelsap en sinasappelsap aanwezig. Ook ontbrak het niet aan barbieroze popcornbakken gevuld met zoute of zoete popcorn voor tijdens de film.

Goed ontvangen

De dresscode was, je raadt het al; roze. Voor de mooiste Barbie- of Ken-outfit lag er zelfs een prijs klaar. “Uiteindelijk is deze avond heel goed ontvangen en is het voor het eerst sinds de coronatijd dat we zaal 1 uitverkocht hadden. Om deze mijlpaal te vieren en onze dankbaarheid voor dat mensen massaal in het roze gekomen zijn te tonen, hebben we iedereen in de zaal een vrijkaart gegeven”, reageert CineSneek enthousiast.

Barbie Girl

Janna, die het woord deed, kreeg zelfs de hele zaal aan het zingen met het nummer ‘Barbie Girl’. Na afloop heeft ook nog iedereen een roze goodiebag mee naar huis gekregen.