Banendag Veenstra Fritom: een logistieke beleving

HEEG- Zaterdag 30 oktober heeft logistiek dienstverlener Veenstra|Fritom uit Heeg een banendag georganiseerd. Tijdens deze dag konden geïnteresseerden zien, horen en ervaren hoe het is om te werken in de transport- en logistieke sector. De dag werd drukbezocht met starters op de arbeidsmarkt, mensen die een carrièreswitch overwegen of op zoek zijn naar een nieuw uitdaging.

Op het feestelijk aangeklede terrein van Veenstra|Fritom werden de bezoekers vanaf 10.00 uur ontvangen. Hier konden ze kennis maken met verschillende medewerkers in diverse functies en vragen stellen over de transport- en logistieke sector. Daarnaast leidden ervaren medewerkers de bezoekers rond door onder andere het crossdock, de planning en het warehouse. Veenstra|Fritom wil door het organiseren van deze banendag graag kandidaten interesseren in een baan bij het logistieke bedrijf en zo de vacatures te vervullen voor nu en in de toekomst.

De banendag was een groot succes, en zeker voor herhaling vatbaar. “Wij hopen dat we op deze manier verschillende mensen enthousiast hebben gemaakt voor het werken in de transport- en logistieksector. Het is mooi om samen met onze huidige medewerkers op deze manier ons familiebedrijf te presenteren en geïnteresseerden enthousiast te maken voor de logistiek,” vertelt Wessel R. Veenstra, directeur van Veenstra|Fritom.

Over Veenstra|Fritom

Veenstra|Fritom zorgt voor logistieke rust voor haar klanten. Ze zijn al bijna 100 jaar een partner in transport, warehousing, logistieke oplossingen, zeevracht en luchtvracht. Veenstra|Fritom is onderdeel van de Fritom Group.