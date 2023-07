Ballonkoorts van de familie Bethlehem: ''Hoogtepunt van onze zomer”

Pas toen ze tijdens een vaart opstegen zonder extra begeleider viel het kwartje en vanaf dat moment begon het balletje te rollen. Samen met hun broer Jasper (22) groeiden ze op met luchtballonnen en ook dit jaar zijn ze van 26 t/m 30 juli van de partij om te genieten van de vaarten en gezelligheid.

“Al vanaf dat we ons kunnen herinneren, verblijven we de hele week tijdens de Friese Ballonfeesten op het terrein in Joure”, steekt Susanne van wal. “Op jonge leeftijd waren we van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat te vinden in de VIP-tent of renden we rondjes over het terrein. Daarnaast zaten we regelmatig in de draaimolen en aten we de hele dag door ijsjes en patat. Eigenlijk kwamen we alleen nog thuis om te slapen."

VADER ALS BALLONVAARDER



Omdat ze de hele week verbleven bij de ballonfeesten, hadden Susanne en Marije wel door dat hun vader iets te maken had met de organisatie, toch wisten ze niet precies wat zijn functie was. “Destijds kregen we het aanbod om samen met onze broer een ballonvaart te maken. Voordat we opstegen vroeg Jasper dan ook verbaasd aan onze vader of hij diegene was die de ballon bestuurde. Nadat papa uit- legde dat hij ballonvaarder was, heeft hij de rest van de vlucht gelachen om het feit dat zijn eigen kinderen dat niet wisten."

ECHT NIET OP GEREKEND



“Achteraf was het best logisch”, vult Marije lachend aan. “Het was namelijk altijd het geval dat we met zijn allen naar de ballonfeesten gingen en dat papa altijd op bepaalde tijdstippen verdween. Een paar uur later verscheen hij weet uit het niets en kreeg hij altijd positieve reacties van de mensen om ons heen. Dat hij in de tijd dat hij weg was gewoon een ballon aan het vliegen was, hadden we echt niet op gerekend."

VEEL SPANNING

Erwin Bethlehem is al jarenlang actief in het bestuur en heeft dit jaar de rol van voorzitter op zich genomen. Marije: “Thuis heerst er altijd een soort spanning voorafgaand aan de ballonnenfeesten, omdat we nooit zeker weten of de ballonnen kunnen opstijgen. Ook de timing kan spannend zijn, vooral omdat er vaak mensen meegaan die nog nooit eerder hebben gevlogen en opeens spoorloos verdwenen lijken te zijn op het terrein. Of als het regent en we een geschikte landingsplek moeten vinden. Daarnaast moet er van tevoren veel worden geregeld. Van parkeerplaatsen tot activiteiten tijdens de ballonfeesten zelf, hij draagt veel verantwoordelijkheid tijdens deze periode. Het is prachtig om te zien hoe druk hij bezig is en dat dat uiteindelijk resulteert in dat er veel bezoekers naar het evenement komen."

BIJZONDERE HERINNERINGEN



De zussen kijken positief terug op het opgroeien tussen de ballonnen. Op warme zomeravonden waren ze op het dak van hun huis te vinden om de felgekleurde overkomende ballonnen af te strepen in de catalogus. Ook waren ze regelmatig in de lucht te vinden met hun vader, zowel gepland als ongepland. “Eén van mijn meest bijzondere herinneringen, is dat het heel slecht weer was en dat het op het laatste moment meer gewicht nodig was om de ballon op te laten stijgen”, blikt Susanne terug. “Toen mijn vader op het laatste moment riep dat ik mee moest, werd ik in de mand getild en kwamen mijn tante, nichtjes, vader en ik compleet doorweekt terug. Dat zijn herinneringen waar we nu met een lach op terugkijken."



HOOGTEPUNT VAN DE ZOMER

Nog steeds zijn Susanne en Marije jaarlijks te vinden op het feestterrein. “Nu we ouder zijn, werken we achter de bar en staan we bij de viplounge”, aldus Susanne. Marije vult aan: “Het is wel echt een hoogtepunt van onze zomer. Er hangt altijd een goede sfeer tijdens deze week, daarnaast is het gratis dus het is heel toegankelijk voor iedereen. Het is prachtig om te zien hoe jonge kinderen vol verwondering naar de ballonnen kijken. Van jong tot oud, luchtballonnen blijven gewoon ontzettend leuk. Vanaf het moment dat ze op de grond liggen tot het moment dat ze lucht in zweven, het blijft een bijzonder proces om mee te maken.”



VOLOP GENIETEN



Al met al kan de familie Bethlehem niet wachten tot 26 juli. “Deze periode is heel speciaal en we hebben altijd een nostalgisch gevoel zodra we het terrein oplopen”, benadrukt Marije. “Ik kijk enorm uit naar de gezelligheid en de feesten”, vervolgt Susanne. Elk jaar zijn er natuurlijk nieuwe activiteiten rondom de ballonnen, maar ik weet zeker dat we er weer volop van zullen genieten. Let’s go!