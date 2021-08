Balkster Marianne Carolus schrijft boek over scheppingsmythen

Biografie

Marianne Carolus (1949) studeerde medicijnen met als bijvak andragologie aan de R.U. Groningen. Zij heeft een partner en drie kinderen, en was jarenlang antroposofisch schoolarts op Vrije Scholen. Na de opleiding reïncarnatietherapie publiceerde zij over dit werk vanaf 1999 vele artikelen in het Duitse antroposofische tijdschrift Info3. Zij gaf workshops verspreid in Europa en zette in Duitsland de driejarige opleiding Evadio op. Ze leidde tot 2012 therapeuten op in Duitsland en Roemenië. Ze was één van de mede-oprichters van EARTh, de Europese Associatie van Reïncarnatie- en regressietherapeuten.