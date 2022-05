Balkonhek Almastraat 2 krijgt de Kleine Bouwprijs van Sneek

SNEEK- Dit jaar heeft de Siebold Hartkamp Stichting de Kleine Bouwprijs van Sneek weer toegekend. Deze bouwprijs is bedoeld voor de opdrachtgever van kleine bouwwerken met het oog voor architectonisch detail. Dit jaar is de keuze van de jury gevallen op het met veel vakmanschap en aandacht voor detail vernieuwde balkon hek van de woning van huisarts Maarten de Weerd, aan de Almastraat 2 te Sneek. De Weerd nam met een heuse balkonscène de prijs, een fraaie oorkonde en bos bloemen, in ontvangst.

Oude tekeningen

De jury prijst de opdrachtgever, die met veel liefde en aandacht het balkonhek naar aanwijzing van de oude tekeningen heeft gereconstrueerd. Door de toevoeging van het ‘oorspronkelijk’ gedetailleerde balkon hek heeft de woning weer veel aan allure en uitstraling hervonden. De jury ziet dit als goed voorbeeld van voorbeeldig opdrachtgeverschap, welke laat zien dat aandacht en enig archief onderzoek tot bijzonder fraaie resultaten kunnen leiden.

Doelstelling Siebold Hartkamp Stichting

Voorzitter Geert Jan Douma van de Siebold Hartkamp Stichting sprak vooraf aan de overhandiging van de prijs Maarten de Weerd en een groep genodigden toe. Onder hen ook de naamgever van de prijs, oud-burgemeester Siebold Hartkamp van Sneek. Toen Hartkamp in november 2003 zijn functie beëindigde werd de naar hem genoemde bouwprijs in leven geroepen.

“Wat zou het leuk zijn om een prijs in het leven te roepen die kleinere zorgvuldige bouwinitiatieven door particulieren genomen bekroont in de stad Sneek”, vertelde Douma nog maar weer eens de doestelling van de Siebold Hartkamp Stichting. “Het is nu 17de keer dat de prijs wordt uitgereikt en wij hebben onderhand diverse panden gehad, ook net buiten Sneek. Het kan ook best eens een moderne aanbouw zijn aan een bestaand pand of een gerestaureerde oude winkelpui. Heel divers dus”, weet Douma.

Unaniem

“We komen op de meest vreemde plaatsen en ik sta er ook steeds weer versteld van hoe de jury die panden steeds weer weet te vinden. Deze keer dus het balkonhek aan de woning van Almastraat nummer 2. Er was ook dit keer weer keuze uit meerdere projecten maar de jury was unaniem in haar keuze.”

Tijdens de afterparty in het Fries Scheepvaart Museum vertelde prijswinnaar Maarten de Weerd, dat het hele project ideaal geweest was tijdens de coronapandemie. “Lockdown of niet, ik kon elk uur dat ik vrij had mij opsluiten in de werkplaats om lekker te ‘hekwerken’. Dat heeft mij er als het ware ook goed doorheen gesleept. En ik kan nu een roman gaan schrijven met bijvoorbeeld als titel ‘Het gehekte huis’. Ik denk er ook over om te stoppen met m’n dokterswerk om eindelijk meubelmaker te worden. Over de bedrijfsnaam heb ik al gedachten: Meubelmakerij de ‘Praatstoel’ of ‘Uitgedokterd’, een beetje afhankelijk van hoeveel omzet ik moet halen.”

De gelukkige prijswinnaar sloot af met zijn nieuwe motto: ‘Zit je in de penarie, bouw dan een 'ballustradie'. En sluit af met een HEKJE!’