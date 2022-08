Bakkersdochter is blij dat de Sneekweek weer los kan

SNEEK- “Jaaaa! Eindelijk is het dan zo ver, de Sneekweek gaat weer van start. Na twee corona jaren is dat al reden genoeg voor een groot feest, maar we vieren dit jaar ook ons 20-jarig jubileum en het is een jubileum jaar van de Sneekweek zelf! Kortom genoeg feestelijkheden om op te proosten”, zegt Erica Boers òftewel de Bakkerdochter.