OPPENHUIZEN-In 1980 werd de Badmintonclub Top en Twel door een aantal enthousiaste dorpsgenoten uit de tweelingdorpen opgericht. Aanleiding was de bouw van het dorpshuis ‘It Harspit’ met sportzaal in Oppenhuizen. Eindelijk een mogelijkheid om in de buurt je favoriete sport uit te oefenen.

Vorig jaar passeerde voor de club het veertigjarig jubileum. Door corona kan dit helaas pas volgend jaar gevierd worden. Het badmintonnen is dit seizoen gelukkig weer normaal van start gegaan. Een groep van circa 35 leden speelt elk op zijn of haar eigen niveau. Voorop staat het plezier van het onderling spelen van voornamelijk dubbelpartijen. Op maandagavonden start de beginnersgroep onder begeleiding van een trainer van 19.00 tot 20.15 uur. Van 20.15 tot 22.00 uur spelen de (meer) gevorderden. Voor deze laatste groep is de sportzaal ook gereserveerd op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

Recreatief spelen

De club speelt geen competitiewedstrijden. Hoewel een deel van de leden fanatiek is, staat recreatief spelen steeds voorop. Twee keer per jaar wordt een onderling toernooi georganiseerd met ‘kleine’ prijzen. In de praktijk blijkt dat het bereiken van het podium tijdens deze toernooien belangrijker is dan de grootte van de prijs.

Om ook in de toekomst een gezonde vereniging te blijven zoekt Badmintonclub Top en Twel nieuwe leden. De afgelopen jaren hebben ook een aantal spelers van buiten de dorpen zich bij de club aangesloten. Iedereen is dus welkom. Om laagdrempelig met de sport kennis te maken heeft de Badmintonclub de volgende aanbieding: 10 lessen onder begeleiding van een van onze ervaren leden voor Euro 20,00 op maandagavond van 19.00 tot 20.15 uur. Lijkt het je wat: meld je dan vrijblijvend aan via bctopentwel@hotmail.com.

Wie de Badmintonclub wil steunen en lid is van de Rabobank kan hen financieel helpen. De Rabo ClubSupportactie loopt t/m 24 oktober. Zie: https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht/clubdetail?id=227705.

Elke stem levert de club geld op dat de Rabobank uitkeert. Hier kunnen zij bijvoorbeeld nieuwe shuttles van kopen en/of hun clublogo van moderniseren.