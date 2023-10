Badmintonclub Top & Twel doet mee met ledenactie Clubplan

OPPENHUIZEN - De badmintonclub Top & Twel doet mee aan de ledenactie georganiseerd door Clubplan. Samen sporten is namelijk het leukste dat er is, vinden de badmintonners uit het tweelingdorp. Maar daarvoor zijn natuurlijk wel genoeg leden nodig. Daarom komt de vereniging in actie, op zoek naar nieuwe leden.