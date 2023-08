Badeendenrace Sneek: Een ludiek event met een serieus doel

SNEEK- Zaterdag 16 september 2023 om 12:00 uur vindt het mega-leuke-super-coole waterspektakel plaats in de gracht van het Grootzand in Sneek.

De actie is een initiatief van Lionsclub Sneek en Lionsclub Sneek Waterstad.

Het ludieke event heeft een serieuze ondertoon. De opbrengsten van het evenement zijn bedoeld voor extra voorzieningen van het nieuwe Odensehuis in Sneek. Een Odensehuis is een inloophuis voor mensen met dementie, mantelzorgers, en hun familie- en vriendenkring. Er is ruimte voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies.