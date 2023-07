Badeendenrace Sneek: Een ludiek event met een serieus doel

SNEEK- De badeendenrace komt naar Sneek! Op zaterdag 16 september om 12.00 worden 3.000 badeendjes losgelaten in de gracht van het Grootzand.

Dit mega-leuke waterspektakel vindt plaats in de gracht van het Grootzand in Sneek. De actie is een initiatief van Lionsclub Sneek en Lionsclub Sneek Waterstad. Voor meer informatie en de aankoop van loten/badeendjes zie www.Badeendenrace-Sneek.nl

Odensehuis

Lions Sneek ondersteunen een toekomst zonder dementie en lokale initiatieven die een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren bewerkstelligen. De opbrengsten van het evenement zijn dan ook onder meer bedoeld voor extra voorzieningen van het nieuwe Odensehuis in Sneek. Dit is een inloophuis voor mensen met dementie, mantelzorgers, en hun familie- en vriendenkring.