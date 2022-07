Azc-bewoners Sneek integreren sneller door vrijwilligerswerk

SNEEK - Op woensdag 20 juli kregen 28 bewoners van het azc Sneek een Meedoen-certificaat uitgereikt van wethouder Michel Rietman. De vrijwilligers hebben in de afgelopen maanden ervaring opgedaan in verschillende sectoren. “Grutsk zijn wij als gemeente dat jullie en alle aangesloten organisaties dit samen doen”, daar begon wethouder Rietman zijn toespraak mee. Daarna volgde er applaus.

Uitreiking Meedoen-certificaat

Nieuwkomers in Nederland kunnen niet vroeg genoeg beginnen met integratie. Op deze manier kunnen ze werkervaring opdoen, de taal leren en in contact komen met Nederlanders. En met de huidige krapte op de arbeidsmarkt zijn deze helpende handjes extra welkom. De bewoners van het azc hielpen als vrijwilliger mee bij o.a. de Mar-athon, als cateringmedewerker in het Atrium en KOPRA Filadelfia, toezichthouder / tuinonderhoud in de speeltuin van de Noordoosthoek en de Ontmoetingstuin, gastheer/reisleider Groengrijs bus Jan - een project van GGZ Friesland, medewerker klusteam bij voetbalvereniging ONS, kok, afwasmedewerker en keukenschoonmaker bij Bosshardt Buurthuiskamer (Leger des Heils), Wijkvereniging Schuttersheuvel Noorderhoek, Friend4Friends, maatjes koppelen via Solidair Friesland en nog veel meer.

Coördinatoren Makbule Demir van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) en Gea Pool van Sociaal Collectief Súdwest-Fryslân zijn ontzettend blij met de behaalde resultaten. In totaal doen tachtig bewoners van het azc vrijwilligerswerk en zestien betaald werk.

Ontmoeten, verbinden en samen sterk

De uitreiking vond plaats in de Natuurontmoetingstuin, een groene oase in het hart van de wijk die inmiddels 5 jaar bestaat. Alle aanwezigen konden genieten van lekkere hapjes gemaakt door de bewoners van het azc. De jeugd kon terecht bij Oud Hollandse spelen, georganiseerd door het Wijkplatform. Ook was er limonade en chips voor de allerjongsten. Moeke Nel Veldman, wethouder Michel Rietman en Makbule Demir gaven een korte toespraak. Makbule Demir vertelde over de samenwerking van het azc met wijkplatform Noorderhoek en de verbinding en aantrekkingskracht in de wijk. “Ontmoeten, verbinden en samen sterk is ons credo! Ook bedankte ze alle samenwerkingswerkingspartners voor hun inzet en Poeisz Supermarkten voor de sponsoring. Daarna volgde er een luid applaus voor alle gecertificeerde vrijwilligers!