Ayurvedische Yoga bij Joli Vie

SNEEK-Of Yoga je in balans brengt, hangt af van de manier waarop je de houdingen ervaart. Door te leren hoe je de Mind kunt laten rusten in het lichaam, kom je daadwerkelijk tot rust. Dat is voor iedereen anders. Jij hebt misschien Gronding nodig, en je partner meer activatie van het lichaam. Yoga is ontzettend fijn, en vooral als je merkt dat het je gaat helpen om lekkerder in je vel te zitten.

Ayurveda is de 5000 jaar oude Levensfilosofie en geneeskunde uit India. In Ayurveda kijken we naar de Persoon en de persoonlijke behoeften van lichaam en geest. In een Ayurvedische Yoga les leer je op een voor jou dienende manier met je lichaam om te gaan, waardoor je jezelf beter leert begrijpen en kunt toepassen wat je nodig hebt om dicht bij je eigen Natuur te blijven.

In een Ayurvedische Yoga les:

Ervaar je de natuurlijke Elementen

Leer je over de verschillende lichaamstypen, Dosha’s

Ervaar je hoe je jouw energie kunt inzetten om in balans te komen

Ervaar je de seizoenen in je praktische en leer je over de veranderingen die het met zich mee brengt

Kom je in balans door houdingen die bij jou persoonlijk passen

Voordat je aan de lessen mee doet kun je bij Joli Vie ook een persoonlijk Ayurvedische consult aanvragen waarbij we kijken naar wat jij nodig hebt in je voeding en je Yoga praktische. Preventieve gezondheid staat voorop, maar ook bij klachten kan deze vorm van Yoga heel goed van dienst zijn. Yoga en Ayurveda werken al 5000 jaar met elkaar samen en blijven de gezondheid continu bevorderen.

Op 11 december organiseert Yoga en Pilatesstudio Joli Vie een one day retreat waarbij je Ayurvedische Yoga kunt ervaren, in combinatie met sfilosofie.lunch en Leven Vanaf 29 november zijn de Ayurvedische lessen te volgen in de studio. Voor meer informatie over de Ayurvedische Yoga en de mogelijkheden, kijk op www.Joli-Vie.nl .