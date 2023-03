Aymar Torres in Theater Lewinski

SNEEK - De Haagse artiest Aymar Torres is een mengelmoes van culturen: een Arubaanse vader en een Colombiaanse moeder, geboren en getogen op Aruba, met een liefde voor Latin muziek en in het bijzonder Braziliaanse bossa nova. Moeiteloos zingt het muzikale talenwonder in het Portugees, Spaans, Italiaans, Frans en Papiaments. Een optreden van Aymar is als een reis door de Cariben en Latijns Amerika, met uitstapjes naar de Middellandse Zee.

Inmiddels heeft Aymar Torres drie singles uitgebracht. In de zomer van 2021 bracht hij de single Un Debe uit, over het geven van knuffels, zoenen en liefde schuldig zijn. Eerder is de single Mainta verschenen, Papiaments voor ochtend, over het wakker worden naast degene van wie je houdt. Zijn debuutsingle is E Porta, waarbij hij eveneens in het Papiaments zingt: "Alsof je klopt op de deur van mijn hart".

Wilt u voorafgaand een maaltijd mee eten? Dat kan, kies voor ticket incl. diner. Eventuele dieetwensen of allergieen kunt u vooraf aan ons doorgeven. De keuken is geopend tussen 18 uur en 19.30

zaterdag 1 april 2023 / 19.30 / vvk €15,- via Lewinski.nl