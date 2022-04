Avondvierdaagse weer los met een aantal aanpassingen

De voorbereidingen zijn in volle gang en de Stichting kijkt er naar uit om er een feestje van te maken! Er zullen leuke en verassende punten worden aangedaan tijdens de Avondvierdaagse.

In de afgelopen periode zijn er heel veel plannen gemaakt voor veranderingen. Één van de veranderingen die doorgevoerd wordt, is dat de inschrijving van de wandelaars dit jaar digitaal zal gaan plaatsvinden. Daarnaast wordt er op een andere manier gestart. Ook de laatste wandelavond zal in een compleet nieuw jasje worden gestoken. De wandelaars zullen bij start en finish ook een bijzonder iemand tegenkomen die ons de komende jaren zal gaan vergezellen bij de Avondvierdaagse.

Daarnaast zal ook de Stichting Avondvierdaagse zich samen met de kinderen gaan inzetten voor een goed doel in Sneek. Wij zullen tijdens de Avondvierdaagse een flessenactie gaan houden die ten bate komt van de Kinderboerderij aan de Harste in Sneek. Dus we hopen erop dat kinderen zoveel mogelijk flessen gaan meenemen.

De organisatie hoopt en vertrouwt erop dat de veranderingen positief worden ontvangen.

De inschrijving is inmiddels al gestart en sluit zaterdag 30 april. Kinderen kunnen zich weer via school opgeven en de individuele wandelaars kunnen zich opgeven via de vernieuwde website van de Avondvierdaagse Sneek, www.a4dsneek.nl . Daarna kun je je nog (digitaal) inschrijven aan de balie in de Veemarkthal. Dus schrijf je snel in en zorg dat je erbij bent in de Veemarkthal te Sneek op maandag 30 mei!