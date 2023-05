Avondvierdaagse treft prima wandelomstandigheden

SNEEK-Gisteravond startte de Avondvierdaagse wederom vanuit de Veemarkthal en ook vanavond was dat weer het vertrekpunt. Zowel gister- als vanavond prima weersomstandigheden.

De kinderen, vaak met hun ouders, kunnen kiezen uit of 5 km of 10 km wandelen op een avond. Donderdagavond is er weer muzikale begeleiding door de binnenstad van Sneek. Er zullen weer leuke, gezellige bands en orkesten aanwezig zijn om de Avondvierdaagse compleet te maken.