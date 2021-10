Avondrondleiding bij mummies in herfstvakantie

WIUWERT- Wil je in de herfstvakantie iets griezeligs meemaken? In Wiuwert worden speciale avondrondleidingen gegeven bij de eeuwenoude mummies in de grafkelder van de kerk. Deze mummies liggen al vanaf 1609 in de adellijke tombe van de familie Walta en zijn op mysterieuze wijze nog altijd geconserveerd en levensecht te zien anno 2021.

Een ervaren mummiegids vertelt je het bijzondere verhaal en laat uiteraard de mummies zien zodat je dit fenomeen ook met eigen ogen kunt aanschouwen. Heb je dat altijd al eens in de sfeervolle Nicolaaskerk willen zien, in de kerk die al sinds het jaar 1100 bestaat en dus bijna duizend jaar oud is……?

Niet gebalsemd of anderszins geprepareerd ‘overleven’ sommige van de lichamen al meer dan vierhonderd jaar hun lichamelijke sterfelijkheid en zijn ze nog steeds niet tot as vergaan… Speelt de adellijke komaf van de Walta’s mee in dit verhaal, of een bovennatuurlijke kennis van de religieuze groepering De Labadisten waarvan ook mensen in de grafkelder zijn begraven? Werkelijk wonderbaarlijk is het.

Nederlandse én Friese rondleiding

Woensdag 20 en vrijdag 22 oktober vindt de Nederlandse rondleiding plaats, vanaf 20.00 uur en op dinsdag de negentiende en donderdag de 21ste start de speciale Friestalige toer eveneens om 20.00 uur. Neem warme kleding mee en laat je verrassen.

Vanwege de beperkte hoeveelheid mensen die meekunnen, is reserveren belangrijk. Dat kan via info@mummiekelder.nl. Kom het meemaken, griezelen gegarandeerd in de donkere herfstnacht.