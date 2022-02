Avondje Inez in de kerk van Goënga

GOENGA- 'The girl next door', is Inez Timmer met haar 65 jaar niet écht meer. Maar meer dan ooit is ze een gedreven en enthousiast artieste die in haar voorstelling 'Avondje Inez', vertelt over haar artistieke leven in binnen- en buitenland.

Ze bevoer de 7 wereldzeeën als zangeres op cruiseschepen, speelde in grote musicals, werd genomineerd in de categorie ‚ Beste Vrouwelijke Bijrol‘, deed mee aan 'The Voice Senior', won de publieksprijs én de vakjuryprijs bij het Ouderensongfestival en weet daar vol humor over te berichten. Al die reizen brachten haar uiteindelijk naar de plek waar het toch het mooiste is; terug naar Friesland, waar ze is opgegroeid.

Vleugje Irolt

In 'Avondje Inez', wisselt ze moeiteloos van een imposante ballade naar een stampende hit of begint ze een intieme conversatie met het publiek. Inez speelt in op de actualiteit en neemt haar gasten mee naar de huiskamer van de 60’er jaren, inclusief zwart-wit tv en blokken op de trappers. Een feest der herkenning of een feestelijke kennismaking met deze spontane en veelzijdige zangeres. Met nog altijd dat vleugje Irolt in die stem die in de loop der jaren alleen maar gegroeid is. 'The girl next door', is uitgegroeid tot de boeiende buurvrouw met een koffer vol verhalen en muziek. Mis dit niet; Koningin Màxima is special guest.

'Avondje Inez Timmer', in de kerk te Goënga.

Vrijdag 18 februari om 20.00

Toegang: vrijwillige bijdrage in het ponkje.

Voor meer informatie kijk op www.stichtingkerkgebouwgoenga.nl

Volgens de landelijke coronamaatregelen is er bij de ingang een check van een Corona Toegangsbewijs of negatieve Corona Test.