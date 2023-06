Avond openstelling Modelspoor Museum groot succes

SNEEK- Op dinsdagavond 30 mei was er een gratis museum openstelling met een proeverij in het Modelspoor Museum in Sneek. Samen met Lokaal 55 organiseerde het museum een unieke avond. Ruim 60 bezoekers kwamen kijken naar de treinen en ondertussen genieten van bijzondere lekkernijen.

In het museum is de zeer gewaardeerde tentoonstelling 'Dineren tussen de rails'. Astrid Schots (medewerker collectiebeleid en tentoonstellingen) gaf een toelichting op de ontwikkeling van luxe treinreizen van 1876 tot heden. Door middel van een interactieve kaart van Europa worden de meest populaire lange afstandstreinen belicht. Het tijdsbeeld wordt weergegeven door een serie affiches uit die tijd, aangevuld met foto’s van het interieur, serviesgoed en uiteraard een aantal fraaie schaalmodellen van deze populaire lange afstandstreinen. Met dank aan de subsidie van 'jaarrond Cultuur 2023' is deze avond tot stand gekomen. Medio oktober zal er weer een gratis openstelling worden georganiseerd.

Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.