AVC-TOP’63 gestaakt na ernstige blessure TOP’63-speler

SEXBIERUM - Met nog een kwartier op de klok werd zaterdagmiddag alles even bijzaak toen TOP’63 speler Ruud Jenno Bergsma een bal hard tegen de borst kreeg en met veel pijn in elkaar zakte. Het duel in de 4e klasse A werd stilgelegd en uiteindelijk gestaakt nadat de onfortuinlijke speler van TOP'63 met ambulance richting het MCL in Leeuwarden werd gebracht. Gelukkig kwamen er snel goede berichten uit het ziekenhuis en kon Bergsma ‘s avonds weer naar huis.

Niets wees erop dat de wedstrijd tussen TOP’63 en AVC in Sexbierum zo vervelend zou eindigen. De Top en Twelsters gingen met een comfortabele 0-3 stand de rust in na doelpunten van Jesse Koops, Jolt Schotanus en Lars Bos. Ook in de tweede helft kreeg TOP kansen, maar moest het ook twee tegentreffers verwerken. Een spannende slotfase lag in het verschiet, maar in plaats daarvan kreeg de wedstrijd ongelukkigerwijs een open einde.

Of en wanneer de wedstrijd wordt uitgespeeld is nog niet bekend. Komende dinsdagavond is alweer de volgende competitieronde. Dan speelt TOP’63 thuis tegen De Wâlde.