SÚDWEST-FRYSLÂN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor!

“Autoverzorging Nederland is we stellen ons ten doel om mensen (met een afstand tot de arbeidsmarkt) te laten slagen in hun werkzame leven. Daarnaast is het Werkfestival een mooi moment om in contact te komen met andere ondernemers in de regio en er een fantastische dag van te maken!”, vertelt Harry Bartelds, eigenaar van Autoverzorging Nederland.

Hoe ziet een fantastische dag voor jou eruit?

“Als vele bezoekers met (veel) interesse bij de deelnemers komen, uitleg krijgen tijdens de rondleidingen en hun vragen beantwoord worden. Naast het maken van matches voor nieuwe medewerkers, is het Werkfestival een prachtig evenement voor alle inwoners van de gemeente om te zien wat de bedrijven allemaal kunnen en realiseren.”

Wat kunnen de bezoekers, andere ondernemers en organisaties van jouw bedrijf verwachten op 18 september?

“In ieder geval een nette opgeruimde en verzorgde werkplaats, waar wij alles in huis uitvoeren. Daarbij hebben we natuurlijk diverse auto’s staan die in verschillende stappen van het schoonmaak proces zijn.”

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Het mooie van ons bedrijf is dat wat wij doen en kunnen, met een auto op het gebied van autoverzorging voor zeer veel mensen onbekend is. Duurzaamheid is daarbij een onderdeel wat steeds belangrijker wordt in de keuze behandeling. Ook de bewustwording die groeit bij autobezitters en met name versterkt wordt door Corona, is de hygiëne in de auto. Het zou toch een vanzelfsprekendheid moeten zijn dat je minimaal één keer per jaar je auto professioneel laat reinigen. Bijkomend voordeel hiervan is dat je weer met een heel goed gevoel instapt, alsof je de auto net gekocht hebt!"

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Het mooiste aan het vak is en blijft: je klant te laten verbazen over en verrassen met het eindresultaat. Daarnaast het verder uitbouwen van Autoverzorging Nederland wat mijn grote passie en motivatie is.”

Wat weten veel mensen nog niet van jouw bedrijf?

“In Emmeloord hebben wij sinds eind 2017 ook een vestiging. Het begon met twee dagen in de week werken op deze locatie, maar binnenkort komen we met grote veranderende stappen!”

Benieuwd naar de deelnemende bedrijven uit Súdwest-Fryslân?