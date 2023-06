Autoverzorging Nederland wast op 1 juli auto’s voor het goede doel

SNEEK- Het is weer tijd voor de jaarlijkse BOVAG Nationale Autowasdag. Op zaterdag 1 juli wassen deelnemende BOVAG autowas- en poetsbedrijven auto’s voor het goede doel: Stichting Ambulance Wens. Ook Autoverzorging Nederland in Sneek doet mee en schenkt voor elke gewassen auto 5%. Sla op de laatste zaterdag voordat het vakantieseizoen start twee vliegen in één klap: een blinkend schone auto én u doet iets goeds voor zieke kinderen.

Stichting Ambulance Wens

Nog één keer de klok thuis horen tikken, de zee zien, of een concert bijwonen. Stichting Ambulance Wens vervult de laatste wens van niet meer mobiele terminale patiënten die niet lang meer te leven hebben. Het gaat soms om hele kleine dingen die voor een terminaal zieke patiënt heel belangrijk, maar eigenlijk niet meer mogelijk zijn. Omdat hij of zij niet meer mobiel is en niet op een gewone manier vervoerd kan worden. Een groep van maar liefst 270 medisch geschoolde vrijwilligers vervullen dagelijks kosteloos de laatste wensen.

Hop in de auto

Kom dus ook op 1 juli uw auto wassen bij een professioneel BOVAG-autowasbedrijf. Het is duurzaam, veilig, gemakkelijk én snel! Met als resultaat een blinkend schone auto! Kom langs bij Autoverzorging Nederland in Sneek. Want hoe meer auto’s er gewassen worden, hoe groter het te doneren bedrag.

Autoverzorging Nederland

Wolkammersstraat 14-B

8601 VB SNEEK

0515 – 41 28 25

info@autoverzorgingnederland.nl