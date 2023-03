Autoverzekering in Sneek 12 procent goedkoper dan gemiddeld in Nederland

INGEZONDEN - Inwoners van Sneek betaalden in 2022 gemiddeld 66,09 per maand voor hun autoverzekering.

Dat blijkt uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. Met dit bedrag is de autoverzekering in Sneek gemiddeld 12 procent goedkoper dan de 74,75 euro per maand die de gemiddelde Nederlander betaalt.

Weinig autodiefstallen in Sneek

Dat de autoverzekeringpremies in Sneek zoveel lager liggen, komt doordat de kans op autoschades er volgens de autoverzekeraars relatief klein is. “Autoverzekeraars kijken bij het bepalen van de premie naar de schadekans in je woonplaats. Hiervoor kijken ze bijvoorbeeld naar het aantal autodiefstallen en gevallen van vandalisme”, legt Amanda Bulthuis van Geld.nl uit. Volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) vonden er in 2021 in Súdwest-Fryslân, waar Sneek toe behoort, 5 autodiefstallen plaats. Gemiddeld was dit dat jaar 15 diefstallen per gemeente. “Je auto staat in Sneek dus redelijk veilig, waardoor de autoverzekeringpremie lager is”, zegt Bulthuis.

Kleinere kans op schade door minder drukte in Sneek

Verder kijken autoverzekeraars hoe druk het is in de plaats waar je woont. Hoe meer verkeersdrukte, hoe groter de kans op een schade en hoe meer premie je dus betaalt. Hiervoor kijken de meeste autoverzekeraars naar de stedelijkheidscijfers van het CBS. Die geven aan hoeveel adressen er gemiddeld per vierkante kilometer (km2) zijn in een gemeente. In Súdwest-Fryslân waren er in 2022 gemiddeld 852 adressen per km2. Dit is lager dan het gemiddelde van 1.192 adressen over alle gemeentes in Nederland. “Ook dit verklaart dus voor een deel de lagere autoverzekeringpremies in Sneek”, voegt Bulthuis toe.

Nóg goedkopere autoverzekering in Sneek?

Ondanks dat ze al een relatief lage premie betalen, kunnen inwoners van Sneek, nog flink besparen op hun autoverzekering, volgens Bulthuis. “Als we kijken naar de vergelijkingen van mensen uit Sneek, is het verschil tussen de gemiddelde premie en de goedkoopste autoverzekering bij Geld.nl 195 euro per jaar. Inwoners van Sneek kunnen dus flink besparen door meerdere verzekeraars te vergelijken en goedkope autoverzekering te kiezen voor hun auto.”