Autoscooter Route 66 al vele jaren vaste gast op de Sneekweekkermis

Bijna een week lang kun je genieten van vele attracties voor jong en oud. Natuurlijk mogen de kansspelen en kermislekkernijen zoals zuurstokken, Oliebollen en suikerspin niet ontbreken.

Autoscooter Route66 is niet meer weg te denken van de Sneekweekkermis. Kermisexploitant Jean de Voer komt dan ook graag in Sneek. ,,Het is een hele gezellige week. De Sneekweek is een feest apart. Het is tot in de laatste uurtjes erg gezellig in de stad. Hier sluiten wij als kermis mooi op aan” zegt De Voer van de autoscooter.

De autoscooter is vooral onder de jeugd erg populair. Grote groepen jongeren hangen dagelijks rond bij de baan. ,,Koop je meerdere ritten, dan krijg je korting. Rijden in de botsauto’s geeft de jeugd een vrij gevoel. Lekker met je vrienden rondrijden en botsen. Natuurlijk mag het sjansen niet ontbreken” besluit De Voer.

