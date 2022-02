Automobilisten het meest tevreden over Friese wegen

LEEUWARDEN-Automobilisten zijn zeer tevreden over de Friese provinciale wegen. Dit blijkt uit het wegbelevingsonderzoek dat door het platform WOW (Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders) is uitgevoerd onder 9300 personen. De provinciale wegen in Fryslân krijgen de hoogste waardering van alle provincies en staan daarmee voor de vijfde keer bovenaan in dit overzicht.

Het platform WoW voert sinds 2013 eens in de twee jaar een online onderzoek uit naar de gebruikerstevredenheid van automobilisten. Alle provincies, Rijkswaterstaat en diverse gemeenten doen mee aan dit onderzoek. Voor de provinciale wegen in Fryslân hebben ongeveer 300 personen de enquête ingevuld. Sinds het eerste onderzoek uit 2013 is de tevredenheid van Friese weggebruikers gestegen van 80% naar 89% in 2021. Hoewel de waardering vorig jaar iets lager lag dan in 2019 (91%), zijn de sterke punten volgens de weggebruikers de kwaliteit en het onderhoud van de provinciale wegen en het goede zicht.

“Verkeersveiligheid staat altijd hoog op onze agenda, ook al zullen er helaas altijd ongevallen met slachtoffers blijven. Alle jaren weer verbeteren we ons wegennet en daar gaan we ook mee door. Ik zie de tevredenheid van de weggebruiker als het resultaat daarvan”, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Verbeterpunten

Volgens de weggebruikers liggen de belangrijkste kansen voor verbetering van de Friese provinciale wegen in de aanwezigheid van veilige plekken bij pech en uitwijkmogelijkheden. Verder kan de informatie over stremmingen worden verbeterd en bestaat de wens voor meer laadpalen voor elektrische auto’s. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat slechts 56% van de ondervraagden weet dat een groene streep op de weg betekent dat de maximumsnelheid daar 100 kilometer per uur is.

Provincie Fryslân neemt de verbeterpunten mee richting de toekomst. Zo werkt de provincie op dit moment aan een Regionaal Actieplan Laadpalen.