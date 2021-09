Automatisch beleggen, hoe werkt dat?

INGEZONDEN - Je geld beleggen kan erg gunstig zijn als je geld opzij wilt zetten voor later. Zeker aangezien sparen op de bank vanwege de lage rentepercentages vaak niet meer interessant is.

Er zijn veel mensen die hun geld verdienen door te beleggen, maar beleggen kent ook risico’s. Je moet goed weten wat je doet als je zelf wilt beleggen. Tegenwoordig kun je echter ook voor arbitrage trading kiezen. Een computersysteem handelt dan voor jou op de valutamarkt. Dit slimme systeem weet handig gebruik te maken van de prijsverschillen op de markt. Zo kun je een leuk rendement behalen.

Is arbitrage trading veilig?

arbitrage trading of automatisch beleggen blijkt in de praktijk vrijwel altijd winstgevend te zijn. Uiteraard is het belangrijk dat je voor een betrouwbaar computersysteem kiest. Ga dus goed na wat voor bedrijf dit systeem aanbiedt. Bovendien kun je altijd een keer verliezen leiden, door onverwachte prijsschommelingen bijvoorbeeld. Echter, wordt er voornamelijk winst gemaakt. Het belangrijkst is dat je voor een betrouwbaar systeem kiest.

Omdat de computer voor je handelt, kun je bij arbitrage trading ook spreken van een managed account. Je hoeft zelf niets te doen, maar je laat het beleggen over aan, in dit geval, een computersysteem.

Is automatisch beleggen beter dan handmatig beleggen?

Of automatisch beleggen beter is, ligt maar net aan de situatie. Handmatig beleggen is over het algemeen een stuk minder risicovol. Het rendement ligt bovendien een stuk hoger dan wanneer je je geld op de spaarrekening zet. Wie zelf veel ervaring met beleggen heeft, kan hoge rendementen behalen. Een computersysteem zal over het algemeen namelijk de risico’s beperken, waardoor er vaak geen grote uitschieters zijn. Voor de gemiddelde persoon die wil beleggen zonder ervaring is automatisch beleggen de betere keuze. Heb je ervaring met beleggen, dan kun je er ook voor kiezen om zowel automatisch als handmatig te beleggen.