Autohopper op Hemmen II

SNEEK- Sneek is verrijkt met een vestiging van Autohopper, de leverancier van huur- en leaseauto’s. Het landelijk opererend bedrijf is gevestigd op Hemmen II, Zeilmakerstraat 12 en verhuurt auto’s van Picanto’s tot en met verhuisbakwagens met een laadklep.

Alle voertuigen zijn nieuw. Zo staat er onder andere een Hyundai Bayon, pas geïntroduceerd in Nederland. Boeken kan per internet en de auto’s kunnen in heel Nederland ingeleverd worden bij één van de 130 vestigingen. Vestigingsleidster Talitha Stoops heeft daarnaast ook specifiek voor bedrijfsleven en sportverenigingen personeelsbussen en de grote bestellers met en zonder dubbele cabine of laadklep.

“Een goede autoverhuurder miste nog in Sneek. Dat geeft kansen”, is haar stellige overtuiging. Het werkrayon is de hele gemeente Sudwest Fryslân overigens. De nieuwe verhuurder levert de voertuigen electrisch, met benzine- of dieselmotor, fris, schoon én opgewekt.

autohoppersneek@outlook.com