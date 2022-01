Autofirst Van der Steen breidt uit met bedrijfswagens en campers

SNEEK - Autofirst Van der Steen aan de Worp Tjaardastraat in Sneek is uitgebreid met een tweede locatie. Naast (gewone) auto’s kunnen nu ook bedrijfswagens, campers en caravans terecht voor reparatie aan de Kopersslagerstraat 46 in Sneek.

Elke auto moet goed onderhouden worden en daar wil Vincent van der Steen met zijn team, Anko, Gerrit Jan, Martijn, Tim en Calvin als monteurs en Janke evenals Jacqueline (de vrouw van Vincent) zich graag voor inzetten. Het is belangrijk dat de auto, camper, caravan en bedrijfswagens een BOVAG onderhoudsbeurt heeft en dat de banden, het gas, de elektra en remmen goed zijn. Er kan veel ingebouwd worden in een camper bijvoorbeeld satellietschotels, movers, Bear lock, airco’s, fietsdragers en navigatiesystemen. Daarnaast wil je zeker weten dat je veilig op pad gaat en ook de bedrijfsauto bedrijfszeker is.

Autofirst Van der Steen heeft een handige haal- en brengservice voor jouw auto of bedrijfsauto zodat je hier geen omkijken naar hebt en dat is gratis! Naast alle nieuwe ontwikkelingen biedt Autofirst Van der Steen ook (private) Lease aan en is het bedrijf EDGE gecertificeerd.

Wil je een kijkje nemen in de nieuwe zaak, een bakje koffie staat klaar, loop gewoon even binnen!

Autofirst van der Steen is te bereiken via de volgende nummers en e-mailadressen:

Alegemeen: 06-10521550, Auto: 0515-426390, info@autofirst-vandersteen.nl;

Bedrijfswagens en campers 0515-701011, campers@autofirst-vandersteen.nl.

Openingstijden van alle twee de vestigingen ma-vrijdag 8:00-17:00

www.autofirst-vandersteen.nl