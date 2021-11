'Autobiografysk libbensferhaal', Joute de Graaf verschenen

“Zwalkend in het landschap van zijn leven schildert de auteur een interessant verhaal over zichzelf. Zijn levensverhaal heeft kleur! De titel van het boek geeft de sleutelwoorden over zijn geschiedenis.

Met hem ziet de lezer in de spiegel van het verleden. In het brede tijdsbeeld van driekwart eeuw word je meegenomen in de verhalen over zijn jeugd, dorp en omgeving, de opleidingen, liefdes, sporten, passies, werk en het betrokken zijn bij de gemeenschap. Hoe hij dan wordt stilgezet... en toch weer verder gaat.



Het verhaal wordt in een breed tijdsbeeld gezet en krijgt pluspunten mee, en daarmee een documentair karakter, als je leest over ontwikkelingen in Fryslân. Je herkent jezelf misschien in veel verhalen.! En... hij geeft verdiepende visies op het leven,

waarin we zijn identiteit ontdekken.



Het boek leest vlot en zuigt de lezer mee in wat er wordt verteld in verschillende tijds-partjes, die de lezer dan afwisselend in het nú en in het verleden brengen."



ISBN 978-94-93175-78-5 prijs € 22,50