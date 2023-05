Autobiografische non fictie: ‘Eise Eisinga vertelt’

BALK- “Op de voorlaatste kunstmarkt in Balk ontdekten we de tekeningen en schilderijen van Alco Carolus”, vertelt Meinte Vierstra. Boukje en Meinte Vierstra waren gefascineerd door de beelden die Alco op stukken verpakkings karton had getekend. “Wat boeit ons in die bijzondere tekeningen?”, vroegen ze zich af. Alco op zijn beurt was geïnteresseerd in de verhalen die Meinte hem vertelde over het boeiende leven van Eise Eisinga.

Uit die ontmoeting tijdens de Kunstmarkt werd het boek ‘Eise Eisinga Vertelt’ geboren, een autobiografie non fictie deels fictie, waarin Eise in ruim dertig verhalen in woord-en beeldtaal vertelt hoe hij vanaf zijn vroegste jeugd, al spelend bouwstenen verzamelde voor de bouw van zijn wereldberoemde Planetarium.

Alco Carolus: “Met beelden kun je vertellen wat je in taal niet kunt uitdrukken. Beelden en woorden samen zeggen meer dan beelden of woorden alleen”. Eerder schreef Meinte ter gelegenheid van Eises 250ste geboortejaar het ‘Planetarium Doe - en Ontdekboek’.

De Verlichting

In 2006 werd Eise als icoon van de Verlichting opgenomen in ‘entoen.nu’ de Canon van Nederland, omdat uit zijn leven en werk duidelijk wordt wat het wezen van de Verlichting is. Ter gelegenheid daarvan werd de website ’Eise Vertelt’ ontwikkeld, waarin we Eise behalve als wolkammer en bouwmeester van het Planetarium leren kennen als bouwmeester van het Stadsarmenhuis, politicus, politiek vluchteling en gevangene in het Blokhuis inLeeuwarden. (www.eiseeisingadeverlichtinginnede.nl/173305882)

Dit jaar wordt het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium Planetarium in Franeker gekroond tot werelderfgoed en wordt het boek ‘Eise EisingaVertelt’, tijdens de Kunstmarkt op 27 mei ten doop gehouden in de Doopsgezinde Kerk in Balk. Bezoekers van de Kunstmarkt kunnen kennismaken met Eise in de kunstkraam van Alco Carolus. Alle tekeningen in ‘Eise Eisinga Vertelt’ worden vanaf 27 mei geëxposeerd in de bibliotheek in Balk De kunstmarkt en de de expositie in de bibliotheek worden georganiseerd door de Kunstkring Gaasterland.

Het boek wordt uitgegeven door ‘Novum Publishing’ en is verkrijgbaar bij de boekhandel.