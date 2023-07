Auto te water naast de N359

De bestuurder van de auto was gevlucht, maar kon door de politie worden aangehouden. De auto is met een bergingsvoertuig naar de kant gehaald. De brandweer heeft nog nader onderzoek verricht, omdat niet zeker was of er meerdere personen in het voertuig zaten. Gelukkig werd er niemand meer aangetroffen. De auto raakte flink beschadigd en is afgesleept.

Auto's in brand in Hindeloopen

Zaterdagochtend vroeg moest de brandweer ook al in actie komen in Hindeloopen waar twee geparkeerde auto's in de Molenstraat in brand stonden. Van beide auto’s bleef weinig meer over. Een berger heeft de wrakken opgehaald. De politie heeft de oorzaak van de beide branden in onderzoek.