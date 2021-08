Auto inbraken in omgeving Pripperstraat / Bovenslag Sneek

SNEEK - In de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 augustus zijn er in de omgeving Pripperstraat / Bovenslag meerdere auto's doorzocht.

De onbekende dader(s) waren op zoek naar kleingeld, sigaretten en parfum en hebben dit uit meerdere auto's meegenomen. De doorzochte auto's waren allemaal niet afgesloten. Er is dus ook geen schade.

Alert

De politie is de komende tijd extra alert op insluipingen in auto's. “We nodigen u van harte uit om met ons waakzaam te zijn. Dat begint bij het goed afsluiten van uw auto. Gelegenheid maakt de dief, dus controleer of de deur op slot is en laat geen waardevolle spullen achter in uw voertuig”, zo laat de politie van Sneek e.o. weten.