Auke krijgt exclusieve rondleiding door Abe Lenstra Stadion

OUDEGA- Auke zit in groep 3 van Klaver Fjouwer in Oudega SWF en heeft anderhalf jaar geleden de vreselijke diagnose leukemie gekregen. Sindsdien zit hij in een heel zwaar behandeltraject van 2 jaar. Elke dag bestaat uit medicijnen innemen, ziekenhuis bezoeken, onderzoeken. En altijd de angst om een gevaarlijk virus op te vangen. Om al deze zorgen even te vergeten werd het hele gezin donderdag in het zonnetje gezet door Make a Wish.